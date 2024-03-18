أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع المعدات الرياضية والترفيهية، والتي تشمل 5 منتجات، منها؛ أجهزة تسلق الملعب وألعاب التوازن و زحاليق الملعب و غيرها، حيث سيبدأ تطبيق هذه القائمة اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2024. وأوضحت الهيئة أن إدراج القائمة الإلزامية لمنتجات المعدات الرياضية و الترفيهية يمثل جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة من قبل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مبينةً الدور المحوري الذي ستسهم به القائمة لتمكين القطاع؛ حيث إن هناك 7 مصانع مستفيدة، و من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 5.8 ملايين ريال سعودي.

ويأتي إدراج هذا القطاع الجديد ضمن مساعي الهيئة إلى تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة العربية السعودية، واستحداث قطاعات جديدة لتنمية المحتوى المحلي بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية.

يذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة في المعدات الرياضية الترفيهية إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة الالزامية بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها للقائمة الإلزامية.