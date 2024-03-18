ويأتي إدراج هذا القطاع الجديد ضمن مساعي الهيئة إلى تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة العربية السعودية، واستحداث قطاعات جديدة لتنمية المحتوى المحلي بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واتحاد الغرف السعودية.
يذكر أن الهيئة تدعو المصانع الوطنية المتخصصة في المعدات الرياضية الترفيهية إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، بشرط مطابقتها للمعايير والمواصفات التي حددتها عبر موقعها الإلكتروني، حيث تعمل الهيئة على إصدار وتحديث القائمة الالزامية بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها للقائمة الإلزامية.
كانت هذه تفاصيل خبر إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع المعدات الرياضية والترفيهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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