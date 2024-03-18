تراند اليوم : منحدرات تزلج وتلفريك.. شاهد كيف ستبدو وجهة "تروجينا" في نيوم

صحيفة الخليج 365: نشر حساب مشاريع السعودية ، صوراً تكشف كيف ستبدو وجهة مشروع تروجينا في جبال نيوم.

وأوضح أن ارتفاع المشروع 2400 متر، وستحتوي على منحدرات للتزلج، وقاعات رياضية مغلقة للتزلج، مشيراً إلى أن المشروع سيضم العديد من الفنادق والمطاعم، وسترتبط بشبكة تلفريك.

جدير بالذكر أن وجهة تروجينا تم تصميمها من قبل الشركة المعمارية Aedas والتي يقع مقرها في هونج كونج.

وتتميز تروجينا بدرجات الحرارة المختلفة على مدار العام، ففي موسم الشتاء تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية، بينما تكون درجات الحرارة مُعتدلةً وأبرد بمقدار 10 درجات عن بقية المنطقة.

ونظراً لهوائها المنعش النقي ومناظرها الخلابة، لن تكتفي تروجينا بكونها وجهةً سياحيةً مدهشةً، بل ستغدو وجهةً مثاليةً للعيش والعمل.