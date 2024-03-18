شكرا لمتابعة خبر عن تصنيف أرملة المواطن المقيمة وملاك المنشآت الأجانب كسعوديين في نطاقات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقرت منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية تصنيف أرملة المواطن المقيمة وملاك المنشآت الأجانب كسعوديين في نطاقات.

وأوضحت أن فئتين من غير السعوديين تتم معاملتهم كسعوديين في برنامج نطاقات، وهما ابن وابنة مواطنة وكذلك أم أو أرملة المواطن.

ولفتت إلى أنه يتم احتساب الموظفين من القبائل النازحة، ومواطني دول الخليج، واللاعبين أو الرياضيين الخليجيين أسوة بالسعوديين في نطاقات.

ونبهت بأنه سيتم احتساب بعض الوافدين بنسب أقل من غيرهم، إذ سيحتسب الفلسطينيون حاملو الجواز المصري أو البلوشيون بنسبة 0.25 من النسبة العادية للعمالة الوافدة، وهذا يعني أن توظيف 4 فلسطينيين سيكون معادلاً لتوظيف غير سعودي واحد في احتساب نطاقات، بشرط ألّا يتجاوز عدد الموظفين من هذه الفئة 50% من إجمالي عدد الموظفين.

وأكدت أن الأمر ذاته سينطبق على الأفراد من اتحاد ماينمار “برماويين” عبر احتسابهم بنسبة 0.25 من النسبة العادية للعمالة الوافدة في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة.