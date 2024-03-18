تراند اليوم : بالفيديو: تعليق جديد من مختص في الأرصاد الجوية بشأن الحالة المطرية التي تشهدها مناطق المملكة

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في الأرصاد الجوية عادل القازنلي، أن الحالة المطرية التي شهدتها مناطق المملكة اليوم ستستمر إلى فجر الغد.

وقال خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: " شهدت أجواء المملكة سحب ممطرة بداية من فجر اليوم ما أدى إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ومتفرقة طوال اليوم".

وأشار إلى أن كمية هطول الأمطار لم تكن بالكمية الكبيرة والتي تتجاوز الحد المعقول، ولكن استمرار هطول الأمطار إلى وقت طويل أدى إلى تجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة وهو ما عطل حركة السير.

وأشار إلى أن الحالة المطرية تستمر إلى فجر الغد، ويلي هذه الحالة دخول كتلة هوائية باردة.