مصادرة طن من الخضار التالفة في محافظة الخرج

وأوضح مدير المكتب المهندس خالد بن مبارك الدوسري أن المكتب وضع خطة للعمل خلال موسم شهر رمضان المبارك بمتابعة أعمال الرقابة في أسواق النفع العام والمسالخ ومتابعة وفرة المنتجات.
وأكد الدوسري حرص مكتب الوزارة على تكثيف الرقابة على المسالخ التي تشهد زحاماً خلال موسم شهر رمضان المبارك .
وأشار الدوسري إلى أنه جرى تخصيص أطباء بيطريين ومراقبين صحيين لمتابعة ومنع الذبح العشوائي في الأحواض والشوارع ومنع ذبح إناث المواشي.
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