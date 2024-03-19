تراند اليوم : تبدو سعيدة وتبتسم… شاهد: أول ظهور للأميرة" كيت ميدلتون " مع الأمير ويليامز وهي تخرج من متجر بعد أسابيع من اختفائها

ترجمة الخليج 365:نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، نقلاً عن صحيفة ذا صن، فيديو جديد وصوراً توثق أول ظهور لأميرة ويلز كيت ميدلتون، رفقة زوجها الأمير ويليامز.

التقطت الصورة وهما يزوران متجر "وندسور فارم شوب"، على مسافة قصيرة من منزلهما في بيركشاير.

وبدت أميرة ويلز في الفيديو والصور الملتقطة، وهي سعيدة وتبتسم، في أول ظهور علني لها منذ خضوعها لعملية جراحية كبيرة في البطن.

وتقضي الصور الجديدة على الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية وتحديداً أمس، بشأن وفاة أميرة ويلز.

وقد شعر الزوجان، في الأسابيع الأخيرة، بحزن عميق بسبب تكهنات وسائل التواصل الاجتماعي والشائعات حول صحة كيت ومكان وجودها.