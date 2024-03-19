اختيار خريجين بجامعة المؤسس لتأهيل القيادات الشابة

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ويعكس اختيار 4 خريجين من الجامعة مدى الجهود المبذولة في تجويد مخرجاتها التعليمية، وتميز كوادرها والعمل المستمر على تهيئة الطلاب لسوق العمل، وبناء أفضل البرامج والخطط الدراسية المتواكبة مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
يشار إلى أن برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي انطلق في 2018، إذ حقق منذ ذلك الوقت إلى الآن نجاحات لافتة، إذ خرجت النسخة السابقة 363 شابا وفتاة، وتمت تهيئتهم للمشاركة في الفعاليات والمناسبات الدولية، والتواصل العالمي مع ذوي الثقافات المتنوعة.
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