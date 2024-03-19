شكرا لقرائتكم خبر اختيار خريجين بجامعة المؤسس لتأهيل القيادات الشابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتاز 4 من خريجي جامعة الملك عبدالعزيز برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، في نسخته السادسة لـ1445/2023، وهم: مديرة إدارة استراتيجية الابتكار وتطوير الأعمار في شركة صلة، التابعة لصندوق الاستثمارات أفنان الحارثي، ومهندس الطيران والفضاء في الصناعات الدفاعية أحمد الجعيد، ومحلل أعمال في مجال الاستشارات الإدارية صفوان هاشم، والمشرفة في قطاع الصادرات في الهيئة العامة للتجارة الخارجية ندى السالمي.

ويعكس اختيار 4 خريجين من الجامعة مدى الجهود المبذولة في تجويد مخرجاتها التعليمية، وتميز كوادرها والعمل المستمر على تهيئة الطلاب لسوق العمل، وبناء أفضل البرامج والخطط الدراسية المتواكبة مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي انطلق في 2018، إذ حقق منذ ذلك الوقت إلى الآن نجاحات لافتة، إذ خرجت النسخة السابقة 363 شابا وفتاة، وتمت تهيئتهم للمشاركة في الفعاليات والمناسبات الدولية، والتواصل العالمي مع ذوي الثقافات المتنوعة.