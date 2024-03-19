شكرا لقرائتكم خبر منتدى دولي لمواجهة القضايا الملحة في الفضاء السيبراني بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يومي الأربعاء والخميس، الثاني والثالث من أكتوبر المقبل، النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في مدينة الرياض، تحت شعار «تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني»، وذلك لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة القضايا المُلحّة في الفضاء السيبراني، بمشاركة نخبة من قادة الفكر، وصناع القرار، وأبرز الجهات الدولية ذات العلاقة.

وتأتي هذه النسخة من المنتدى لتواصل البناء على الأسس والأهداف التي أرستها النسخ السابقة، وتُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.

ويشهد المنتدى عقد مجموعة من الجلسات الحوارية التي تتركز على خمسة محاور رئيسة.

5 محاور رئيسة للجلسات: