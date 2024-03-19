منتدى دولي لمواجهة القضايا الملحة في الفضاء السيبراني بالرياض

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وتأتي هذه النسخة من المنتدى لتواصل البناء على الأسس والأهداف التي أرستها النسخ السابقة، وتُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.
ويشهد المنتدى عقد مجموعة من الجلسات الحوارية التي تتركز على خمسة محاور رئيسة.
5 محاور رئيسة للجلسات:
- تجاوز التباينات السيبرانية من خلال بناء الثقة لتعزيز آفاق التعاون السيبراني على المستوى الدولي.
- السلوكية السيبرانية.
- البنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني، وذلك لتعزيز الاندماج في الفضاء السيبراني بما يجعله عاملا مساعدا في دفع التنمية، وسد الفجوة الاجتماعية، بين المجتمعات والمنظمات والدول.
- اقتصاد سيبراني مزدهر، ويهدف إلى مناقشة إسهام الاقتصاد السيبراني في التنمية، من خلال تطوير الأسواق في هذا القطاع الحيوي والواعد.
- آفاق سيبرانية جديدة، ويتناول آليات الاستفادة من التقنيات الصاعدة في دفع التقدم والابتكار.
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