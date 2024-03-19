شكرا لقرائتكم خبر مركز لإكثار الحبارى يستوعب 25 ألف طائر بمحمية الإمام تركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، أعمال التشييد والبناء في مركز إكثار الحبارى في المحمية، في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها الهيئة لتوطين الكائنات بشكل عام، والحبارى بشكل خاص في بيئتها الأصلية داخل المحمية.

ونظمت الهيئة احتفالا بتدشين المركز بحضور ممثلين للعديد من الجهات الحكومية والخاصة ونخبة من الإعلاميين، إيذانا ببدء الأعمال في المركز الذي يضم 22 مرفقا متنوعا وستصل الطاقة الاستيعابية للإنتاج إلى 25,000 طائر في مرحلته النهائية.

وتبدأ المرحلة الأولى للإكثار في نهاية العام الجاري 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المحمية المهندس محمد الشعلان «إن إنشاء المركز يهدف إلى إكثار طائر الحبارى، أحد الطيور النادرة المهددة بالانقراض التي توليها المحمية اهتماما كبيرا ضمن مهامها الأساسية في حماية الكائنات الفطرية والحفاظ على توازن البيئة الطبيعية ودعم البحوث والدراسات العلمية وتفعيل دور المجتمع المحلي في جهود حماية البيئة وتحقيق الاستدامة».

وأضاف «يقدم المركز الأول من نوعه في المملكة محاكاة لظروف الحياة الطبيعية المناسبة لطائر الحبارى، كما سيكون المركز مغلقا بالكامل وسيتخصص بالقيام بأعمال الدراسات والأبحاث المتخصصة، وإعادة إطلاق الحبارى في موائلها الطبيعية المناسبة، إلى جانب مساهمته فيدعم المجتمع المحلي داخل نطاق المحمية من خلال توفير الفرص الوظيفية الجديدة».

مركز إكثار الحبارى يضم: