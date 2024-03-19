سعوديون مغتربون يتشوقون للأجواء الرمضانية في حضن الوطن

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ويجمع الكثير من هؤلاء المغتربين أنه مهما كان الاندماج في البلد المضيف ممكنا فإن البعد عن تراب المملكة وأجواء العائلة يبقى له أثر كبير في نفسية المغترب خاصة خلال شهر رمضان حيث لا تلغي الأجواء الرمضانية في البلد المضيف الحنين إلى الأجواء في الوطن وسط الأهل والأصدقاء والعادات والتقاليد.
ويؤكد هذا الرأي الموظف ببعثة المملكة لدى تونس سلمان المزيعل الذي قال «إنه وكثير من زملائه المقيمين في تونس استطاعوا التأقلم مع التقاليد التونسية وهم مندمجون وسطها بل ويشعرون بأنهم مرتاحون للعيش في بلد إسلامي يشتركون معه نفس القيم الدينية والروحية.
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