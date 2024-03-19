شكرا لقرائتكم خبر سعوديون مغتربون يتشوقون للأجواء الرمضانية في حضن الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لئن اعتاد معظم السعوديين على تمضية شهر رمضان بين عائلاتهم وخلانهم في كنف اللحمة والمودة وإحياء عادات وتقاليد الأجداد، فإن فئة أخرى قد دفعتها الظروف للاغتراب وتمضية شهر رمضان بعيدا عن حضن الوطن ودفء العائلة، ومن هؤلاء المنتسبين إلى بعثة سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، الذين لبوا نداء الواجب وانتقلوا للعيش خارج وطنهم خدمة لمصالح المملكة وللرعايا السعوديين في الخارج.

ويجمع الكثير من هؤلاء المغتربين أنه مهما كان الاندماج في البلد المضيف ممكنا فإن البعد عن تراب المملكة وأجواء العائلة يبقى له أثر كبير في نفسية المغترب خاصة خلال شهر رمضان حيث لا تلغي الأجواء الرمضانية في البلد المضيف الحنين إلى الأجواء في الوطن وسط الأهل والأصدقاء والعادات والتقاليد.

ويؤكد هذا الرأي الموظف ببعثة المملكة لدى تونس سلمان المزيعل الذي قال «إنه وكثير من زملائه المقيمين في تونس استطاعوا التأقلم مع التقاليد التونسية وهم مندمجون وسطها بل ويشعرون بأنهم مرتاحون للعيش في بلد إسلامي يشتركون معه نفس القيم الدينية والروحية.