النائب العام يدشن مشاريع التحول الرقمي

دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، بمقر النيابة العامة في الرياض مشاريع التحول الرقمي والتي تأتي استمراراً لاستراتيجية النيابة العامة.

وتهدف المشاريع إلى تعزيز التحول الرقمي في أعمال النيابة العامة وتقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين بما يكفل الالتزام بالأنظمة ويخلق مزيداً من التعاون مع جميع الجهات الحكومية بمختلف قطاعاتها.

كما تعتمد المشاريع على رفع كفاءة الأداء في التحول الرقمي لتكون الخدمات رقمية بالكامل مع تحسين فاعلية الإجراءات لكافة أصحاب المصلحة داخلياً و خارجياً، ورفع مستوى رقمنة الإجراءات الجزائية لتحقيق الكفاءة العدلية في الأعمال القضائية، إضافةً لخدمات ذاتية دون الاعتماد على العامل البشري حيث تم التدشين من خلال الذكاء الاصطناعي "سديم" وهي أحد أعضاء فريق التحول الرقمي في النيابة العامة.