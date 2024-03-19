شكرا لمتابعة خبر عن رحال ألماني يثني على تعامل أمن الطرق بعد تعطل دراجته في الصحراء و دعوته للعشاء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثني رحال ألماني على تعامل رجال أمن الطرق بعد تعطل دراجته ودعوته للعشاء والمبيت في المركز.

وظهر رحال ألماني في مقطع فيديو وهو يقف وسط الصحراء بعدما تعطلت دراجته، وسرعان ما انتقل إليه أمن الطرق لنقله إلى المركز للمبيت فيه، ومساعدته على تصليح دراجته.

وقال الرحال الألماني لأمن الطرق “أنا زورت أماكن كثيرة ولكن السعودية مميزة جداً، وكل الناس اللى اعرفهم إذا شافوا السعودية تحصلهم منبهرين فيها”.

وأضاف الرحال الألماني “في برلين راح اقول أن تجربتي مع الناس في السعودية جميلة جدا”.