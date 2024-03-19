تراند اليوم : بالفيديو .. فتاة تكشف كيف تسببت زميلتها في فصلها من عملها.. وتعلق: هذي أنذل المواقف اللي واجهتها في حياتي

صحيفة الخليج 365: روت فتاة في مقطع فيديو ، سبب فصلها من العمل بسبب زميلتها التي فتنت عند الإدارة عليها لإصابتها بمرض السكري وإصابتها بالخمول أثاء العمل .

وقالت الفتاة في الفيديو: يوم ما توظفت كان سكري جدا جدا مرتفع ، ووقفت الذهاب إلى النادي بسبب الدوام .

وتابعت: عندما يرتفع السكر عندي فجأة يجيني خمول وأنام بدون ما أحس ، وآخذ الأنسولين وأظل دقائق حتى أفوق ويشتغل مفعول الأنسولين ، وكنت أعرف زميلاتي لو نمت فجأة بدون ما أحس يدقوني حتى أقوم آخذ الأنسولين ، وأنه إذا حضر المدير أو أي مسؤول ، يدقوني ، فنحنا بنات فقط مٌديرنا ما هو معنا .

وأضافت: إحدى زميلاتي كانت متفهمة الوضع ، لكن الأخرى طلعت ترسل للمدير وتبلغه إني أنام طول اليوم في الشغل ، وفجأة جاءت لي مخالفة " النوم أثناء العمل " .

واستطردت: وكتبت في الإفادة أنه عندي سكر وأنه منذ ركبت المضخة، وبطلت حالة الخمول تجيبي .. وهذي أنذل المواقف التي واجهتها بحياتي .