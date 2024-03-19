تراند اليوم : شاهد.. صورة نادرة لزوجة مصور ناشيونال جيوغرافيك بجوار نيزك في الربع الخالي والكشف عن تاريخها

صحيفة الخليج 365: وثقت صورة قديمة تعود إلى العام 1965م، "لين" زوجة مصور مجلة ناشيونال جيوغرافيك توماس أبيركرومبي، مع رأس نيزك الحديدة بعد العثور عليه في بعثة استكشافية لموقع ارتطامه في الربع الخالي.

ويبلغ وزن القطعة 2750 كيلو غرامـ وتعرض حالياًَ في المتحف الوطني في مركز الملك عبد العزيز التاريخي في مدينة الرياض.

يذكر أن النيزك يتكون من سبيكة من الحديد والنيكل، وهذا النيزك يتكون بصفة عامة من معدني الكاماسايت والتيتانايت، التي تحتوي على عنصري الحديد والنيكل.

​​​​كما تحتوي أيضاً على نسبة ضئيلة من معدني الترويلايت والجرافات، بالإضافة إلى نسبة من معدني الشربرزايت والكوهينايت، وهي معادن لا توجد إلا في النيازك.