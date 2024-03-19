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تراند اليوم : "ياولية اسمعي كويس"…أحلام تفتح النار على " شيرين رضا " بعد وصف "صوت المؤذن جعير"

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صحيفة الخليج 365: فتحت الفنانة الإماراتية أحلام، النار على الممثلة المصرية شيرين رضا، بعد وصف "صوت المؤذن جعير".

وقالت أحلام في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": "من هي اللي فاضية أنا فاضية ؟! بس ليكي أكيد حكون فاضية بس ياولية اسمعي كويس عمري في حياتي مش حسمح لأشكالك أن تقول إن صوت المؤذن والأذان أنه بيجعر وجعير والساكت عن الحق شيطان أخرس من اللي بيصفق لها بسم الله اللهم سكنهم في مساكنهم هم حتى في رمضان موجودين أقصد للشياطين أكيد واللي ما يعرف القصه يفتح الرابط شاهد ما قالته شيرين رضا - شيرين رضا تصف الأذان بالجعير".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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