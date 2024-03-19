تراند اليوم : بالفيديو.. الحميدي : الأمير خالد بن فهد يرغب بالابتعاد عن النصر.. واستقالة "مسلي آل معمر" مطروحة للدراسة

صحيفة الخليج 365: قال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، إنه حسب مصادر البرنامج هناك رغبة للرمز النصراوي الأمير خالد بن فهد في الابتعاد عن المشهد النصراوي مع مجلس الإدارة الحالي مسلي آل معمر وعبدالعزيز العمران وترك المساحة لمجلس إدارة جديد قد يتم ترشيحه إذا ما ألحت هذه الرغبة لدى الأمير.

وأوضح الحميدي، خلال برنامجه "برا 18": استقالة رئيس المجلس الحالي مسلي آل معمر تطرح وتدرس لكن لم يتم حسمها، مبينا: الأخبار المتداولة عن تفريغ النادي من الأسماء السابقة "غير صحيحة".

وأكمل: أكثر الأسماء النصراوية المعروفة والمتواجدة من أكثر من موسم في كرة القدم لا تزال بالنادي وتمارس صلاحيتها وفقا للوائح الجديدة المعمول بها في شركة نادي النصر ومنهم أحمد الغامدي والمدير التنفيذي لكرة القدم المتواجد من 4 سنوات بالنادي وخالد الغوينم.

وتابع: مباراة الأهلي كانت علامة على وجود أزمة إدارية كبيرة في النادي بسبب عدم وجود أي مرافق من الإدارة النصراوية وتواجد الرئيس التنفيذي في إجازة بوقت حساس للفريق.

واختتم: الجماهير النصراوية كانت غير راضية عن عمل الإدارة الحالية وتعاملهم مع القضايا.