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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرتين السعوديتين الـ 43 و44 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 43، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحمل على متنها مواد إيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
كما وصلت أيضًا الطائرة الإغاثية السعودية الـ 44، تحمل على متنها مواد طبية وإيوائية.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 173 على التوالي إلى 32490 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 74889 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
كما وصلت أيضًا الطائرة الإغاثية السعودية الـ 44، تحمل على متنها مواد طبية وإيوائية.
الشعب الفلسطينيوتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 173 على التوالي إلى 32490 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 74889 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.