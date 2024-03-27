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تراند اليوم : بالفيديو.. "محام" يكشف عقوبات مخالفات "جوائز العطور"

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صحيفة الخليج 365: كشف المحامي أحمد المحيميد، عقوبات مخالفات "جوائز العطور".

وقال خلال لقاء مع قناة العربية: " العقوبات تصل إلى مليون ريال وسجن لمدة 3 سنوات، والتشهير وإبعاد غير السعوديين عن البلاد"، مشيرا إلى أن تطبيق هذه العقوبات يحتاج إلى حكم قضائي ويسبقه ضبط المخالفة والمخالفين .

ولفت إلى أن الجهل بالنظام لا يعفي من تطبيق العقوبة، ولابد من استعانة التجار والمعلنين بقانوني.

وحول ما أعلنته شركات العطور بشأن توزيع جوائز عبارة عن فلل وسيارات وطائرات خاصة. قال: " أتمنى ألا نرى مخالفات وشبهات أخرى مثل هذه الأمور لأن القانون بالمرصاد للمخالفين "

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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