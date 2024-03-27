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تم قيد مخالفة..الصحة تدعو لحساب السعرات على طريقة المخالفات المرورية

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"تم قيد مخالفة" هذه كانت أول جملة من الرسائل التوعوية التي قامت وزارة الصحة بنشرها بشكل عشوائي عبر رسائل الـSMS على الهواتف المتنقلة داعية إلى استخدام حاسبة السعرات الحرارية لمعرفة الاحتياجات اليومية.

وقالت الصحة في الرسالة "تم قيد مخالفة: تجاوز السعرات الحرارية التي يجب تناولها وفقًا لاحتياجك خلال اليوم.

يمديـك تعرف تفاصيل المخالفة عن طريق حاسبة السعرات الحرارية: https://bit.ly/moh-htcc

ذعر وجذب

خرشتنا، قمت أتنافض، صرت ما أشوف قدامي، روّعتنا، جتني أم الركب وغيرها من المصطلحات التي وصف بها مستخدمو منصة X رسالة التوعية الخاصة بالصحة، خاصة أنها جاءت على طريقة تقييد المخالفات المرورية.

ومن جهة أخرى قال آخرون أنها طريقة جاذبة وإبداعية وتتيح للشخص مراجعة نظامه الغذائي فيما تبقى من الشهر الفضيل ومحاولة الالتزام بنظام غذائي صحي.

فيما قام البعض بتصميم العديد من مقاطع الفيديو الفكاهية التي تصف حالة الذعر التي أصابتهم حين تلقي الرسالة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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