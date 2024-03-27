وقالت الصحة في الرسالة "تم قيد مخالفة: تجاوز السعرات الحرارية التي يجب تناولها وفقًا لاحتياجك خلال اليوم.
يمديـك تعرف تفاصيل المخالفة عن طريق حاسبة السعرات الحرارية: https://bit.ly/moh-htcc
ذعر وجذب
خرشتنا، قمت أتنافض، صرت ما أشوف قدامي، روّعتنا، جتني أم الركب وغيرها من المصطلحات التي وصف بها مستخدمو منصة X رسالة التوعية الخاصة بالصحة، خاصة أنها جاءت على طريقة تقييد المخالفات المرورية.
ومن جهة أخرى قال آخرون أنها طريقة جاذبة وإبداعية وتتيح للشخص مراجعة نظامه الغذائي فيما تبقى من الشهر الفضيل ومحاولة الالتزام بنظام غذائي صحي.
فيما قام البعض بتصميم العديد من مقاطع الفيديو الفكاهية التي تصف حالة الذعر التي أصابتهم حين تلقي الرسالة.
كانت هذه تفاصيل خبر تم قيد مخالفة..الصحة تدعو لحساب السعرات على طريقة المخالفات المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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