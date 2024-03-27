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وزارة التجارة تُلزم وكالة سيارات بإلغاء إجراء غير نظامي قامت به

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الرياض - علي القحطاني - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن الوزارة ألزمت وكالة سيارات بإلغاء إجراء غير نظامي قامت به.

وأشار الحسين ان الوكالة طالبت المستهلكين بدفع مبلغ السيارة كامل، في حال قام المستهلك بالحجز للشراء فقط.

فيما ألزمت الوزارة الوكالة بالاكتفاء بطلب جزء من المبلغ “عربون” لتأكيد الحجز، كما استعدتها الوزارة، من أجل استكمال الإجراءات النظامية بحقها.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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