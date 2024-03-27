نجران.. خضراء

أطلق مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، المهندس مريح بن شارع الشهراني، وممثل المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة، ماجد بن عبدالله آل سالم، اليوم، فعالية تشجير بمناسبة يوم مبادرة السعودية الخضراء، والذي يوافق 27 مارس من كل عام تحت شعار «لحاضرنا ومستقبلهم نمضي لغدٍ أكثر استدامة»، بمشاركة مدير عام فرع مركز وقاء بالمنطقة، أحمد بن علي آل زريع، ومدير مكتب المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة، جابر بن سعيد آل زينان ومدير مكتب المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة علي بن محمد الغباري، للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

‏وأكد الشهراني حرص منظومة وزارة البيئة على تعزيز التعاون، وعلى أهمية تضافر الجهود لزيادة الرقعة الخضراء تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

خباش

فيما دشن محافظ خباش المكلف، طلال بن درزي العردان، اليوم، فعالية تشجير بمناسبة يوم مبادرة السعودية الخضراء، والذي يوافق 27 مارس من كل عام تحت شعار «لحاضرنا ومستقبلهم نمضي لغدٍ أكثر استدامة»، والتي نظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خباش بحضور مدير المكتب، داحن بن حمد آل سنان، وبمشاركة مدير شرطة خباش المكلف، الرائد شديد بن سفر العتيبي، ورئيس بلدية محافظة خباش، المهندس بندر حمادي آل شهي، وتم اختيار طريق الملك عبدالعزيز في مدخل المخططات والإدارات الحكومية للتشجير.

ثار

كما دشن محافظ ثار عامر بن علي الصيعري، اليوم، فعالية تشجير بمناسبة يوم مبادرة السعودية الخضراء والذي يوافق 27 مارس من كل عام تحت شعار «لحاضرنا ومستقبلهم نمضي لغدٍ أكثر استدامة»، في مبنى المحافظة الجديد، والتي نظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ثار بحضور مدير المكتب عارف القشانين، وبمشاركة مدير مستشفى ثار محمد بن علي آل معمر.

ويسهم التشجير في تحسين جودة الهواء، والحد من تآكل التربة، وتوفير موائل للحياة البرية، مع التخفيف في الوقت ذاته من آثار تغير المناخ.

الوحدة البيطرية

وكذلك دشن مدير الوحدة البيطرية بمحافظة شرورة، فهد بن صالح الصيعري، اليوم، فعالية تشجير بمناسبة يوم مبادرة السعودية الخضراء والذي يوافق 27 مارس من كل عام تحت شعار «لحاضرنا ومستقبلهم نمضي لغدٍ أكثر استدامة»، بمشاركة جمعية طبيعة، للحفاظ على البيئة بالمحافظة، للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

حبونا

من جهته، دشن محافظ حبونا، محمد دليم القحطاني، اليوم، فعالية تشجير بمناسبة يوم مبادرة السعودية الخضراء والذي يوافق 27 مارس من كل عام تحت شعار «لحاضرنا ومستقبلهم نمضي لغدٍ أكثر استدامة»، في حديقة البلدية بالحبابة، والتي نظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حبونا بحضور مدير المكتب، المهندس حسين بن هادي آل همام، وبمشاركة رئيس بلدية محافظة حبونا ومدراء الإدارات الحكومية، ومشاركة منسوبي المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومركز وقاء.

وأوضح ابن همام أهمية هذا اليوم على البيئة والمحافظة عليها للوصول لبيئة نظيفة مستدامة خاليه من الكربون لتحسبن جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة 2023.