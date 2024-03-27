وزارة التجارة تُلزم وكالة سيارات بإلغاء طلب دفع كامل مبلغ السيارة عند الحجز

ألزمت وزارة التجارة السعودية وكالة سيارات بإلغاء إجراء “غير نظامي” قامت به، بطلبها كامل مبلغ السيارة عند قيام المستهلك بعملية الحجز للشراء. تفاصيل الإجراء: أوضحت الوزارة أنها ألزمت الوكالة بالاكتفاء فقط بطلب جزء من المبلغ “عربون” لتأكيد الحجز.

تم استدعاء الوكالة المخالفة لاستكمال الإجراء النظامي بحقها. جهود وزارة التجارة: تتابع الوزارة التزام وكلاء وموزعي ومعارض السيارات بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.

تكثيف أعمال التفتيش والرقابة للتصدّي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك. الهدف: ضمان حصول المستهلك على حقوقه.

حماية المستهلك من أي ممارسات غير نظامية. التوصيات: على المستهلكين التأكد من أنظمة الحجز والشراء قبل التعامل مع أي وكالة سيارات.

في حال واجه أي مستهلك ممارسات غير نظامية، عليه إبلاغ وزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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