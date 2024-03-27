تراند اليوم : بالفيديو.. سمية الخشاب تكشف عن الإصابات التي تعرضت لها أثناء مقالب برنامج "رامز جاب من الآخر".. وتتخذ أول إجراء قانوني

صحيفة الخليج 365: كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب أنها رفعت دعوى قضائية ضد الفنان رامز جلال وبرنامج "رامز جاب من الآخر"، بسبب تعرضها لإصابات أثناء استضافتها في إحدى حلقات البرنامج.

إصابات

وقالت خلال مداخلة مع برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة العربية:"هما قصوا كتير جدا من الحلقة.. أنا كنت بقول له مش قادرة أتحرك وأيدي بتوجعني ورجلي بتوجعني طول الوقت لكن هما قصوا عشان إصابتي متظهرش". مشيرة إلى إنها تعاني من تمزق في الأربطة في الكتف والساق.

مهزلة

وتابعت :"ولا واحد من البرنامج أو حتى رامز اتصل يقول أسف أو ألف سلامة.. هو أحنا في غابة.. المهم عنده أنه يعمل نسبة مشاهدة عالية.. كأنه بيقول أنا ومن بعدي الطوفان مصلحتي والباقي يتحرق"، وواصلت :" اللي بيحصل دا مهزلة ولا يمكن السكوت عليها، يعني أية برنامج مقالب.. برامج النقاب بتتعمل في كل مكان وأنا طلعت معاه 4 سنين قبل كده في برامجه بس محصليش حاجة... كنت عارفة أيه اللي بيحصل.. بس المرة دي محدش قال عشان متعمد يكون في أذية ودي جريمة يعاقب عليها القانون".

ضد حقوق الإنسان

وأضافت:" عندما ذهبت إلى المستشفى قالوا لي أنت مش أول حالة تأتي لنا من عند رامز .. وأمس استقبلنا 3 حالات من عند رامز، وأقل فنان اتصاب كان عنده كدمات في جسمه".

واستنكرت ما يقال إنها والفنانين وافقوا على الظهور في البرنامج وملابساته، وقالت:" يعني أنا موافقة أتكسر، جسمنا مش ملكنا دا ملك ربنا سبحانه وتعالى، ومش من حقك تضرني، ودا ضد حقوق الإنسان وضد القانون ".

وأضافت :" أنا خارجة من الاستوديو بعرج ورجلي وارمة جدا ولما روحت الفندق طلبت يودوني المستشفى.. وتاني يوم الصبح روحت المستشفى واكتشفت أن عندي تمزق في أربطة رجلي وكتفي وكسر في كعب رجلي".

واختتمت قائلة:" بقالي أكتر من شهر رجلي وارمة وعايشة على المسكنات .. وأنا بالفعل رفعت قضية ومش هسيب حقي".