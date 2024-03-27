تراند اليوم : شاهد.. فلل عائمة في جزيرة شيبارة بوجهة البحر الأحمر

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق الفلل العائمة في جزيرة شيبارة بوجهة البحر الأحمر.

وأظهر الفيديو مراحل الإنجاز التي توصل إليها المشروع، حيث بدت الفلل شبه كاملة.

وتوفر الفلل إقامة فاخرة وفرصة للاستمتاع بأقصى درجات الراحة والاستجمام، حيث تحيطها المياه النقية الصافية بعيداً عن جميع أشكال الصخب وضجيج الحياة اليومية.

ويحتوي المشروع على 73 وحدة فندقية تتنوع بين السكنية، وتلك العائمة فوق الماء، ويبلغ وزن كل فيلا عائمة نحو 150 طناً.