تراند اليوم : بالفيديو.. الجادل القحطاني تتحدث عن طليقها:"ما فكني بسهولة بس يمكن جتنا عين وخلعته"

صحيفة الخليج 365: كشفت مشهورة التواصل الاجتماعي الجادل القحطاني، تفاصيل لأول مرة عن طليقها أبو عبيد، مشيرة إلى أنه لم يقصر معها.

وقالت الجادل في مقطع فيديو:" ما فكني أبداً بسهولة وما كان انفصالي عنه بسبب شيء، يعني لا بسبب هوشة أو تقصير أو كذا، لكن لعلها عين أو نفس الله العالم".

وأضافت:" ترا انا رفعت في المحكمة، وطولت 4 شهور، لين اقتنع الشيخ وأخذت الخلع، لكن مو معناته تقصير في أبو عبيد، فهو رجال كفو وشهم عزالله إنه راعي فزعة، ربي يوفقه ويستر عليه وييسر أموره،