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تراند اليوم : بالفيديو.. الجادل القحطاني تتحدث عن طليقها:"ما فكني بسهولة بس يمكن جتنا عين وخلعته"

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صحيفة الخليج 365: كشفت مشهورة التواصل الاجتماعي الجادل القحطاني، تفاصيل لأول مرة عن طليقها أبو عبيد، مشيرة إلى أنه لم يقصر معها.

وقالت الجادل في مقطع فيديو:" ما فكني أبداً بسهولة وما كان انفصالي عنه بسبب شيء، يعني لا بسبب هوشة أو تقصير أو كذا، لكن لعلها عين أو نفس الله العالم".

وأضافت:" ترا انا رفعت في المحكمة، وطولت 4 شهور، لين اقتنع الشيخ وأخذت الخلع، لكن مو معناته تقصير في أبو عبيد، فهو رجال كفو وشهم عزالله إنه راعي فزعة، ربي يوفقه ويستر عليه وييسر أموره،
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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