تراند اليوم : "وش دخلكم أنتم في عسكر وجيش وانقلابات " .. بالفيديو: الفنان " حسن عسيري" يروي قصة الحلقة التي أغضبت الملك عبدالله من مسلسل " بيني وبينك"

صحيفة الخليج 365: روى الفنان "حسن عسيري" قصة الحلقة التي كانت في أثيوبيا وأغضبت الملك عبدالله من مسلسل "بيني وبينك"، ويكشف تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الملك بعد الازمة.

وقال : في هذا لازم نحاكم راشد الشمراني ، لأنه مزح في مكان لا يٌمزح فيه .. يعني تمزح مع الملك؟ .

لقاء الملك عبدالله

وتابع: نحنا عادة في العشر الأواخر كنا نتشرف بلقاء الملك ونفطر معاه ونتكلم ويصير الجو ودي ، وكان من حسن حظنا أن هذا المسلسل يٌعرض على قناة " mbc " بعد مسلسل " طاش ما طاش" .

وأضاف: ووقت طاش هو الفطور في مكة وبعدين الصلاة ، والملك عبدالله رحمه الله كان يحرص على صلاة المغرب والفطور مع الناس ، وبعدين يطلع على سكنه ونكون نحنا اللي قدامه وهذا من حسن حظنا أنه يلحق علينا .

حديثه مع الملك عبدالله

وواصل: الملك ناداني وأنا كنت بعيد ما ني بقريب ، وقال " ليش تدخلون في عسكر وجيش وانقلاب وكذا " ، فأجبته " والله ياطويل العمر هذا مسلسل واتكتب " وحاولت بشكل مؤدب أهدي الأمور .

واستكمل: وبعد الإفطار ونحنا ماشيين في الممر ، قال الملك لراشد " وش دخلكم أنتم في الانقلابات .. هذه الأشياء ما هي بزينة حتى لو كوميدية " ، فأجابه راشد " طال عمرك هذا حسن عسيري هو من جاب الفكرة وأصر أن نعمل انقلاب عسكري في إفريقيا " ، فقلت له " علي الطلاق إنه كذاب " .

وأردف: فخلانا الملك ومشى .. طبعا شاف اثنين تافهين يتضاربون .