تراند اليوم : "خذوني من المدرسة".. بالفيديو: الفنان "حسن عسيري" يروي قصة استدعائه من قبل المباحث وملابسات الإفراج عنه

صحيفة الخليج 365: روى الفنان حسن عسيري، قصة الخبر الذي تسبب في استدعاء المباحث له.

حفل جمعية خيرية

وقال خلال لقاء له مع برنامج الليوان المذاع على قناة روتانا خليجية: " كنت أكتب في صحيفة الرياض، وكان هناك حفل للتبرعات ودعم العائلات الأكثر احتياجا، أقامته جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية التي كانت ترأسها زوجة الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز رحمها الله، وسألت إحدى الموظفات في الجمعية عن الحفل، وأخبرتني عن وجود فرقة استعراضية لعمل عرض للنساء فقط". مشيرا إلى أنه كتب خبر عن الحفل وأرسله لصحيفة الرياض وتم نشره .

استدعاء

وتابع:" في اليوم التالي كنت في المدرسة في المرحلة الثانوية، وأثناء الحصة جاء لي الفراش وقال لي أن شخص يقول أنه من طرف الوالد ويريد مقابلتي، وعندما ذهبت معه قال لي هذا الشخص أنه من المباحث وطلب مني الذهاب معه، قائلا" خليك رجل والحين بنطلع سوا".

الإفراج

وأضاف :" أخذوني إلى المباحث وتواجدت في مركز الشرطة من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا وكنت أجلس بمفردي، والساعة الثانية والنصف بدأت أدق الباب، فجاء رائد وقال لي" شو المصيبة اللي سويتها ". لافتا إلى أنه طلب منه أن يتحدث مع والدته عبر الهاتف وأخبرها أن لديه عمل وسيتأخر.

وأشار إلى أنه ظل متواجدا في مركز الشرطة حتى المغرب، وقابل ضابط، وتابع :" الضابط قال لي" كلمت الأمير عبدالمجيد عن الإجراء وزعل، قال الحين ينزل خبر صحفي تأخذون الرجل على المباحث، قلت له هذا مجرد استفسار". لافتا إلى أنهم أفرجوا عنه في نفس اليوم.