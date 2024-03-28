تراند اليوم : "النمر" يكشف عن حالة شاب رياضي لا يدخن مصاب بضيق شرايين القلب.. ومفاجأة بشأن سبب إصابته

صحيفة الخليج 365 : كشف إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن حالة شاب مصاب بتضيق شديد في شرايين القلب، رغم أنه رياضي ولا يدخن.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه في إكس: "رأيت اليوم حالة شاب في الثلاثين، لا يدخن وليس لديه كلسترول ولا ضغط، ولا سكري، ويسوي رياضة وأكله صحي، ولكن لديه تضيق شديد في شرايين القلب".

وأوضح أن الشاب المصاب قد تعرّض لضغوط وتوتر نفسي اجتماعي عالي جداً لبضع سنين أثّر على حياته ومسارها.

وأضاف النمر أن الضغوط النفسية والاجتماعية هي العامل الثالث المسبب لجلطات القلب بعد الكلسترول والتدخين.