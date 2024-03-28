شكرا لقرائتكم خبر تعزيز الخدمات الرقمية في محاكم القضاء الإداري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفق رئيس ديوان المظالم خالد اليوسف مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، على تعزيز الخدمات الرقمية في القضاء الإداري.

واستعرضا خلال اجتماعهما مساء أمس الأول في ديوان المظالم مجموعة من المبادرات بين القطاعين في سبيل تعزيز الخدمات الرقمية في القضاء الإداري، وما يمكن أن يسهم في جودة وإنجاز أعمالها من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

ويحرص ديوان المظالم على تنمية علاقاته التشاركية مع قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يخدم مسار القضاء الإداري وتطوير أدائه وخدماته.

وكشف الديوان أخيرا عن تقليص متوسط أمد التقاضي إلى 68 يوما مع بداية 2024م.

وتمكن الديوان وبجميع محاكمه في مناطق المملكة وعبر مختلف مراحل التقاضي, من تقليص 350 يوما من رحلة التقاضي في القضاء الإداري خلال السنوات الخمس الماضية, وهو الذي أعلن بنهاية 2022م عن تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية لعام 2025م من حيث أعداد المنجز من أعماله ومدد التقاضي لديه.