جامعة الملك سعود تحصد جائزتين آسيويتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود جائزتي أفضل مستشفى سعودي لعام 2024، وأفضل مبادرة لتحسين المرافق وإدارة المباني «المستشفيات الخضراء»، ضمن جوائز «آسيا للرعاية الصحية 2024».

وتسلم المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية بالجامعة الدكتور أحمد الهرسي الجائزتين خلال الاحتفاء الذي أقيم في جمهورية سنغافورة بتنظيم من مجلة آسيا للرعاية الصحية المتخصصة في المجال الصحي التي تقدم خدماتها للمستشفيات في قارة آسيا والمستثمرين بالمجال الصحي، في حدث يقام سنويا لتكريم المستشفيات ذات الأداء الاستثنائي المتميز على مستوى قارة آسيا.

وأوضح الهرسي أن المدينة الطبية الجامعية قدمت عددا من المبادرات التي تسهم في تعزيز خدمات الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن السعة السريرية الإجمالية في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تبلغ 1800 سرير، وتضم 3 مستشفيات هي مستشفى الملك خالد الجامعي، ومستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي، ومستشفى طب الأسنان الجامعي الحاصل على الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس كأكبر مستشفى لطب الأسنان في العالم من حيث المساحة.