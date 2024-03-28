تمكين «فرسان السعودية» من التبرع الخيري رقميا بمنصة إحسان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، ممثلة في المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان»، والخطوط السعودية ممثلة في برنامج الولاء «الفرسان»، مذكرة تفاهم لتمكين ضيوف الناقل الوطني أعضاء الفرسان من التبرع عبر منصة إحسان.

وقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لمنصة «إحسان» المهندس إبراهيم الحسيني، ومساعد المدير العام لبرنامج الولاء «الفرسان» عصام أخونباي.

وتسعى المذكرة إلى الربط مع منصة (إحسان) لتيسير آلية تبرع أعضاء (الفرسان) للمنصة رقميا، وذلك عبر موقع «السعودية» وتطبيق الهواتف الذكية.

من جانبه، أفاد الحسيني بأن مذكرة التفاهم تأتي ضمن مسارات الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، التي حظيت عند تدشينها في الخامس من رمضان بتبرعين سخيين من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، امتدادا لدعمهما ورعايتهما الكريمة للعمل الخيري في المملكة، مؤكدا أن المذكرة تأتي من منطلق تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، بدعم من «سدايا» لتقديم تجربة تبرع تسهل عمل الخير، كما يعد رمضان المبارك ذروة للبر والإحسان لما يشهده الشهر من إقبال واسع من المحسنين.

وعبر أخونباي عن اعتزاز «الخطوط السعودية» بإبرام هذه الاتفاقية، لتمكين أعضاء «الفرسان» من التبرع رقميا لمنصة إحسان، مشيرا إلى رمزية إطلاق هذه الشراكة خلال رمضان المبارك، الذي يحثنا فيه ديننا الحنيف على البذل والعطاء.

المذكرة من منطلق: