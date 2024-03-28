ساحات بروميناد جدة تتألق بعروض تراثية وفنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت ساحات «بروميناد جدة» مجموعة متنوعة من العروض الفنية الشعبية التراثية، قدمها عدد من الفرق الفنية التراثية في المملكة ضمن أمسيات فعاليات «رمضانيات بروميناد» بواجهة جدة البحرية.

وتحولت ممرات وساحات منطقة الفعاليات إلى مسرح كبير للعروض المشوقة، حيث تقدم الفرق الاستعراضية عروضا أدائية شكلت لوحات فنية مبهجة، تعبر عن تراث كل منطقة من مناطق المملكة.

وتنوعت العروض والألوان التراثية بين الرقصات الشعبية التقليدية والألحان الفلكلورية، التي جسدت جمال التراث السعودي بأبهى صوره ونالت استحسان وتفاعل الجمهور بمختلف فئاتهم العمرية.