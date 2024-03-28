تراند اليوم : "قنبلة موقوتة"..شاهد : مسؤول في المواصفات والمقاييس يكشف مكان تصنيع "دافور مرهم" تسبب بوفاة 5 شبان في بريدة

صحيفة الخليج 365: نشر الفنان فايز المالكي مقطع فيديو استعرض خلاله أسطوانة غاز "دافور مرهم"، وكشف مسؤول في هيئة المواصفات والمقاييس عن خطورتها.

وفاة 5 شباب

وخلال الفيديو ظهر شخص يحمل "دافور مرهم"، وقال:"قبل أيام توفي 5 شباب بعد انفجار "دافور مرهم" داخل استراحة في القصيم". مشيرا إلى أنه يتم تصنيعه في ورش ويصنع في أماكن غير مصرح فيها بالبيع.

طريقة تصنيع

وفي السياق نفسه، قال أبو فيصل مسؤول في هيئة المواصفات والمقاييس :"هذا المنتج حذرنا منه قبل 3 أو 4 سنوات وهو عبارة عن طفاية حريق أعيد تدويرها وتعتبر قنبلة موقوتة حيث يوجد فتحات تهوية تجعل الشعلة مرتفعة وإذا وضع فوقها القدر ترجع النار على الهيكل الإسطواني وتكون الحرارة عالية وقابلة للانفجار.

وأشار إلى منتجات الغاز لابد أن يوضع عليها علامة الجودة وهذا المنتج لا يحمل أي علامات جودة وقابل للصدأ.