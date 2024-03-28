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تراند اليوم : بالفيديو.. الفنان "حسن عسيري" يكشف كيف حصل على 10 منح أراضي من الدولة

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صحيفة الخليج 365: كشف الفنان حسن عسيري، خلال لقاء له مع برنامج " الليوان"، كيف حصل على 10 منح أراضي من الدولة.

وقال عسيري خلال اللقاء: كان أحد زملائي يدعى "بندر" في الكلية الحربية ثم تعين في الحرس الملكي، فكلمت زميل آخر وطلبت منه رقم جوال بندر فاتصلت به وقابلته وأبلغني أنه سيوصلني بأحد الأشخاص في الديوان لتقديم خطاب للحصول على منح ذوي الدخل المحدود.

وأضاف: قابلت أحد الأشخاص في الديوان وتحديدا في قصر السلام، ووصلت على وقت صلاة الظهر فتفاجأت بأن الملك فهد يصلي بجانبي، وشرحت له الموضوع فأرسلني لأحد وأعطوني أنا وأهلي منح ذوي الدخل المحدود.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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