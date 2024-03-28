تراند اليوم : ما تجرني وتسحبني.. شاهد: عبدالرحمن المطيري يخرج عن صمته ويكشف سبب رفضه التصوير مع ياسمين صبري

صحيفة الخليج 365: ظهر مشهور سناب عبدالرحمن المطيري في مقطع فيديو يوضح سبب رفضه طلب الإعلامي اللبناني نيشان بشأن التصوير مع الفنانة المصرية ياسمين صبري خلال إعلان لشركة عطور.

طريقة التصوير

وقال المطيري في مقطع بحسابه على منصة إكس، إنه رفض طريقة التصوير، منتقدا تصرف "نيشان" بقوله: ما تجرني وتسحبني على طولة في مكان تواجد السيدات فالرجل العاقل يحفظ مكانته وقدره.

تجاهل الرجال

وأوضح أن هناك موقف من "نيشان" عندما وصل المسرح رحب بالسيدات الحاضرات وتجاهل الرجال فالجميع زعل حتى قال له اللاعب السابق ياسر القحطاني: رحب بالشباب.

تصرف ياسمين

وأضاف: ما زاد الطين بلة أنه عند صعود ياسمين صبري المسرح قالت: كل الحاضرين رجال معقبا: هذا غير صحيح.

وأشار إلى أنه فهم من كلام ياسمين أن الرجاجيل تلاحقها وجاءوا خصيصا للقائها قائلا: هذا غير صحيح وكلنا تضايقنا.

كرامة ومكانة

وتابع: وقتها مباشرة والأجواء مشحونة جاء "نيشان" يسحبني للتصوير مع ياسمين قائلاً: لو استجبت له لأثبت صحة كلام ياسمين بأن الرجاجيل تلاحقها وهو غير صحيح فالرجل السعودي له كرامته ومكانته.