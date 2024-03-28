تراند اليوم : بوتين : روسيا لا تستطيع أن تقاتل حلف "الناتو" لأن الفارق في الإنفاق العسكري كبير!

صحيفة الخليج 365: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ليست بصدد قتال حلف "الناتو"، وهذا مجرد هراء، حيث أن الفارق في الإنفاق العسكري كبير.

أغراض عسكرية

وأضاف : "أنفقت الولايات المتحدة عام 2022 (لأغراض عسكرية) 811 مليار دولار، وروسيا 72 مليارا. هل سنقاتل "الناتو" بهذه النسبة أو شيء من هذا القبيل؟ هذا هو مجرد هراء".

أراضي تاريخية

وتابع : "لقد جاؤوا مباشرة إلى حدودنا. هل نحن من يتحرك نحو حدودهم، نحو الدول التي كانت جزءا من "الناتو"؟ نحن لم نلمس أحدا، هم من تحركوا نحونا. هل نحن من عبر المحيط لنصل إلى حدود الولايات المتحدة؟ لا، إنهم يقتربون منا، وقد اقتربوا بشكل قريب جدا. ماذا نفعل؟ نحن نحمي شعبنا فقط في أراضينا التاريخية".