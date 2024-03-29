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تراند اليوم : "إيجار" تكشف عن رسوم تقبيل العقد السكني والتجاري

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صحيفة الخليج 365: أكدت منصة إيجار أن قيمة رسوم خدمة تقبيل العقد السكني تصل إلى 250 ريالاً بينما تصل قيمة رسوم خدمة تقبيل العقد التجاري 400 ريال.

جاء ذلك ردًا من المنصة على سؤال من أحد المتابعين عبر منصة إكس قال فيه: "هل في حال أردت تغيير اسم المستأجر من اسمي لاسم أخي أدفع رسومًا للعقد الجديد أم بدون رسوم علماً أن العقد كان قبل شهر؟".

من جهة أخرى أوضحت المنصة، أن رسوم العقد السكني لكل سنة 125 ريال، والعقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى ولكل سنة تجديد 400 ريال تدفع من قبل المؤجر.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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