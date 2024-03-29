تراند اليوم : "لم أكن مرسلا من الأمير وأخطأت في هذا اللفظ" .. بالفيديو: تركي السهلي يعلق على تصريحاته بشأن ابتعاد الأمير خالد بن فهد عن النصر

صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي الرياضي تركي السهلي على التصريحات التي أدلى بها حول ابتعاد الأمير خالد بن فهد عن نادي النصر.

رمز سعودي ونصراوي

وقال خلال لقاء مع قناة العربية: "لم أكن مرسلا من الأمير خالد ولم أنقل رسالة على لسانه على الإطلاق، وأعترف ربما أطلقت مفردة " على جنب" بالخطأ فهي لا تليق أبدا، بالأمير، فهو رمز سعودي ونصراوي وقاد المشروع الوطني للأغنية السعودية في التسعينيات، وفي حرب الخليج كان جندي مجند لبث الأغاني الوطنية وتوجيهها إلى الداخل السعودي، وساهم في تكوين موقف موحد للمستوى الثقافي على مدى 20 سنة.

نقل ملكية نادي النصر

وتابع: " قبل نقل ملكية نادي النصر من وزارة الرياضة إلى الصندوق كان الأمير خالد هو الرجل الذي يملك أعلى أصوات، وضخ الملايين لبقاء النادي ودعمه واستمراره، والأمير رمز عظيم للنصراويين على مدى التاريخ لا أحد يستطيع أن يقترب من منطقته".

مشكلة ال 28%

وأردف: " بعد نقل ملكية النادي وقع الصندوق في مشكلة ال 25%، أو المؤسسة غير الربحية وكان القرار الأول نقل الملكية بالكامل من وزارة الرياضة إلى صندوق الاستثمارات العامة وتم تأسيس 4 شركات "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"، والخطأ الكبير ترك ال 25% للمؤسسة غير الربحية والتي يمثلها في أغلبية الأصوات في النصر الأمير خالد بن فهد"، مشيرا إلى أن النظام بذلك سمح بتواجد رئيس مجلس إدارة الشركة مع اسم ثاني في المؤسسة غير الربحية وقدم الأمير خالد اسم مسلي آل معمر وآخر وأصبح مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة النصر، وفي منتصف الموسم تم جلب رئيس تنفيذي جديد والأمير كان له اعتراضات على بعض المواقف، وهذا حقه، ولكن الرجل ما قدر يمنع إعارة مادو.

وأضاف: "أقول للأمير خالد في منتهى الذكاء أن تخرج في ذلك الوقت، لا تجلس يا سمو الأمير مع كل الحب والتقدير والاحترام".

وعلى جانب آخر، أشار إلى أنه لا أحد ينكر علاقة الهلال بالترفيه، أثمرت عن احتفالات كبرى أقيمت للهلال.