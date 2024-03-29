تراند اليوم : شوربة المساجين.. طبيب يكشف عن قائمة إفطار لجمال البشرة وتمنع تساقط الشعر بعد رمضان-فيديو

صحيفة الخليج 365: كشف المختص في الأمراض الجلدية والتجميل الدكتور طلال المحيسن، عن قائمة خاصة على الإفطار لمن يريد الحفاظ على صحة شعره وبشرته.

وقال المحيسن في مقطع فيديو:" أول شيء راح تلاحظونه بعد رمضان، هو مشكلة تساقط الشعر، والسبب في عدم توازن الأطعمة، سكريات عالية، وبروتين وحديد نازل في الأكل".

وأضاف:" لذلك سأعطيكم قائمة اطعمة ركزوا عليها لأنها مفيدة جداً، ومن بينها شوربة العدس والله أنا مركز عليها من سنوات ما أدخل مطعم إلا اطلب شوربة عدس".

وتابع:" شورية العدس لا تفيدي البشرة والشعر فقط، بل تساعدكم في إنزال الوزن، ويسمونها شوربة المساجين لأنها تفيد الجسم والشعر وتجعله كله متعافي".

وأوضح:" الزبادي واللبن المفروض يكون في كل وجبة، والأسماك واللحوم ما فيها نقاش، وركزوا على المكسرات وخاصة اللوز".