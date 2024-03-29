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تراند اليوم : شوربة المساجين.. طبيب يكشف عن قائمة إفطار لجمال البشرة وتمنع تساقط الشعر بعد رمضان-فيديو

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صحيفة الخليج 365: كشف المختص في الأمراض الجلدية والتجميل الدكتور طلال المحيسن، عن قائمة خاصة على الإفطار لمن يريد الحفاظ على صحة شعره وبشرته.

وقال المحيسن في مقطع فيديو:" أول شيء راح تلاحظونه بعد رمضان، هو مشكلة تساقط الشعر، والسبب في عدم توازن الأطعمة، سكريات عالية، وبروتين وحديد نازل في الأكل".

وأضاف:" لذلك سأعطيكم قائمة اطعمة ركزوا عليها لأنها مفيدة جداً، ومن بينها شوربة العدس والله أنا مركز عليها من سنوات ما أدخل مطعم إلا اطلب شوربة عدس".

وتابع:" شورية العدس لا تفيدي البشرة والشعر فقط، بل تساعدكم في إنزال الوزن، ويسمونها شوربة المساجين لأنها تفيد الجسم والشعر وتجعله كله متعافي".

وأوضح:" الزبادي واللبن المفروض يكون في كل وجبة، والأسماك واللحوم ما فيها نقاش، وركزوا على المكسرات وخاصة اللوز".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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