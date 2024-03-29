شكرا لمتابعة خبر عن منح الجنسية السعودية لـ 8 أشخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الجريدة الرسمية” أم القرى” عن صدور عدد من القرارات الوزارية بمنح الجنسية السعودية لـ8 أشخاص .

وقالت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض، أنه صدر الأمر الملكي الكريم رقم «41582» وتاريخ 1445/6/5 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ«عبدالإله جلال عبدالكريم فرح» وزوجته «وشاء معروف حسن شمت»، وأولاده «صهيب، محمد، وعد، عائشة، وجن» المبلغ بخطاب مقام المرجع رقم «45319876» وتاريخ 1445/9/12.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم «59» وتاريخ 1445/8/15 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ«ياسمين ياسر عبدالرحمن التركاوي»، وذلك بموجب المادة «14» من نظام الجنسية.