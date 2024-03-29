شكرا لمتابعة خبر عن حبات برد بأحجام كبيرة تكسر زجاج سيارات في المدينة المنورة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسببت حبات برد بأحجام كبيرة في تحطيم زجاج سيارات في وادي النقيع جنوب اليتمة بجنوب المدينة المنورة.

واستعرض أحد المتواجدين في المكان حبات برد كبيرة، مؤكدا أنها تسببت في تهشيم الزجاج الخلفي للسيارة وزجاج إحدى المرآة الجانبية لسيارة أخرى.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبّه في تقريره عن حالة الطقس لليوم من أمطار غزيرة على المدينة المنورة والحناكية والرايس وينبع.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن التأثيرات تشمل رياح شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول و انعدام في مدى الرؤية الأفقية.