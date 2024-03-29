الارشيف / اخبار السعوديه

قس مصري أسلم قبل 23 عاماً يتحدث عن روحانيات المسجد النبوي: اشتاق له من قبل إسلامي .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن قس مصري أسلم قبل 23 عاماً يتحدث عن روحانيات المسجد النبوي: اشتاق له من قبل إسلامي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد مُلهم ويحبس الأنفاس ، أعرب القس المصري السابق مؤمن إبراهيم الذي أسلم عام 2001 ، عن شعوره بتواجده في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك .

وقال القس المصري السابق مؤمن إبراهيم خلال لقائه مع قناة «الإخبارية» : ” أنا القس المصري الذي أسلم سنة 2001 ، ومقيم في المدينة المنورة من وقتها ، وكنت أُدعى باسم القس بيشوي ملك داوود سليمان ” .

وبسؤاله عن الأجواء الروحانية داخل الحرم النبوي الشريف ، أجاب القس المصري السابق مؤمن إبراهيم : ” هذا منظر إيماني كنت أشتاق له حتى وأنا قس” .

واختتم القس المصري السابق مؤمن إبراهيم حديثه : ” لا تجد تجمعاً بشرياً به أكثر من 2 مليون شخص ، ومع ذلك يتسم بالهدوء في نفس الوقت ” .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل واسع ، حيث علق أحدهم قائلاً: ” مقطع يفرح القلب نسأل الله أن يتبته ” ، بينما قال آخر: ” الله يجزى كل خير على ما تقدمه للإسلام والمسلمين ” .

ويُذكر أن القس السابق مؤمن إبراهيم كان مندوباً للبابا شنودة لدى الكنيسة الإيطالية من قبل .

 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا