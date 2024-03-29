شكرا لمتابعة خبر عن قس مصري أسلم قبل 23 عاماً يتحدث عن روحانيات المسجد النبوي: اشتاق له من قبل إسلامي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد مُلهم ويحبس الأنفاس ، أعرب القس المصري السابق مؤمن إبراهيم الذي أسلم عام 2001 ، عن شعوره بتواجده في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك .

وقال القس المصري السابق مؤمن إبراهيم خلال لقائه مع قناة «الإخبارية» : ” أنا القس المصري الذي أسلم سنة 2001 ، ومقيم في المدينة المنورة من وقتها ، وكنت أُدعى باسم القس بيشوي ملك داوود سليمان ” .

وبسؤاله عن الأجواء الروحانية داخل الحرم النبوي الشريف ، أجاب القس المصري السابق مؤمن إبراهيم : ” هذا منظر إيماني كنت أشتاق له حتى وأنا قس” .

واختتم القس المصري السابق مؤمن إبراهيم حديثه : ” لا تجد تجمعاً بشرياً به أكثر من 2 مليون شخص ، ومع ذلك يتسم بالهدوء في نفس الوقت ” .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل واسع ، حيث علق أحدهم قائلاً: ” مقطع يفرح القلب نسأل الله أن يتبته ” ، بينما قال آخر: ” الله يجزى السعودية كل خير على ما تقدمه للإسلام والمسلمين ” .

ويُذكر أن القس السابق مؤمن إبراهيم كان مندوباً للبابا شنودة لدى الكنيسة الإيطالية من قبل .