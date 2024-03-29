شكرا لمتابعة خبر عن موعد إقامة صلاة التهجّد في المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي عن موعد إقامة صلاة التهجد، مؤكدة جاهزيتها بشرياً وخدماتياً وتقنياً وميدانياً للعشر الأواخر .

وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي أنه سيتم إقامة صلاة التهجد يوم غد عند الساعة 12:30 صباحاً.

‎وأكدت الهيئة جاهزيتها للعشر الأواخر، وفقاً لمحاور الخطة التشغيلية المتضمنة تكثيف الخدمات البشرية والتقنية في المسجد النبوي، برفع الطاقة الاستيعابية الكاملة والمحافظة على سلامة وصحة وأمن قاصدي المسجد النبوي.

وتبدأ الهيئة بتنفيذ خطتها التشغيلية ‎للعشر الأواخر اعتباراً من يوم غد السبت، وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة وتسخير الإمكانات البشرية والآلية من أجل راحة قاصدي المسجد النبوي خلال الشهر الفضيل.