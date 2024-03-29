تراند اليوم : إجراء من الغذاء والدواء الأمريكية بشأن مادة تستخدم في صنع قهوة " ستاربكس ودانكن "قد تسبب السرطان

ترجمة حصرية: تبحث إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) فيما إذا كان ينبغي حظر المادة الكيميائية المستخدمة في صنع غالبية القهوة منزوعة الكافيين في الولايات المتحدة.

ستاربكس

يرتبط كلوريد الميثيلين بالكافيين ويستخرجه من الحبوب ويستخدم في سلاسل كبرى مثل ستاربكس ودانكن دونتس. حسب "الديلي ميل".

السرطان

لكن الناشطين يقولون إن حقيقة ارتباط المادة الكيميائية بالسرطان لدى الفئران تجعلها غير قانونية، مشيرين إلى قاعدة غير معروفة لعام 1958 تحظر المضافات الغذائية التي أظهرت الدراسات على الحيوانات أنها يمكن أن تسبب السرطان.

حظر القهوة

وتدرس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حاليًا التماسًا من الناشطين في صندوق الدفاع عن البيئة لحظر القهوة منزوعة الكافيين المصنوعة باستخدام كلوريد الميثيلين، ومن المتوقع الرد في غضون بضعة أشهر.

وينص قانون عام 1958، المعروف باسم بند ديلاني، على أنه "لا تعتبر أي مادة مضافة آمنة إذا تبين أنها تسبب السرطان عند تناولها من قبل الإنسان أو الحيوان".

التماس

استخدم الناشطون هذه القاعدة بنجاح في عام 2018 لتقديم التماس لفرض حظر على سبع نكهات غذائية صناعية شائعة الاستخدام في الآيس كريم والحلوى مثل البوليجون، والتي كانت تستخدم لتقليد نكهة النعناع.