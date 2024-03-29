تراند اليوم : بالفيديو.. الكابتن "عبدالله الغامدي" يكشف كيف يعرف الطيار مواقع مواقيت الإحرام في السماء

صحيفة الخليج 365: كشف الكابتن الطيار عبدالله بن صالح الغامدي، كيف يعرف الطيار محاذاة ومواقع مواقيت الإحرام في السماء.

وقال خلال مقطع فيديو:" دين الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، ودين يسر وليس عسر، وكما يعلم الجميع الطائرة سرعتها عالية تتجاوز 800 كيلو متر في الساعة، لذلك الطيارين يحرصون عدم تجاوز الميقات إلا بعد نية الإحرام".

وأردف:"التعليمات عندنا تنص على أن نبلغ الركاب قبل الوصول للميقات ب 30 دقيقة، حتى يستعد الراكب ويكون جاهز قبل الوصول إلى الميقات".

وأضاف:" أحيانا الزملاء المراقبين الجويين يختصرون من 3 دقائق إلى 5دقائق، ولكن نحرص أن نبلغ الركاب قبل الاقتراب من الميقات لكي لا يتم تجاوزه إلا بعد نية العمرة".