تراند اليوم : أول تعليق من الإذاعة المصرية حول سبب بث صلاة الجمعة بالتليفزيون بدون تلاوة القرآن

صحيفة الخليج 365: كشفت الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام في مصر ، سبب عدم تلاوة القرآن الكريم قبل صلاة الجمعة ونقل الصلاة فقط .

وكان شهد الشارع المصري جدلا واسعا ، عقب بث شعائر صلاة الجمعة بعدم تلاوة القرآن الكريم قبل الصلاة ونقل الصلاة فقط. ، في واقعة غير مسبوقة منذ إطلاق بث التليفزيون المصري وقبلة الإذاعة .

وأعلنت الهندسة الإذاعية المصرية في بيان إعلامي ، أنه حدث عطل فني مفاجئ خارج عن إرادة فريق العمل المكلف بالنقل الخارجي، ما تسبب في عدم تلاوة القرآن الكريم ضمن شعائر صلاة الجمعة اليوم.

وذكرت أنه كان من المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب، ولتدارك الأمر سريعا فقد تم النقل مباشرة من القناة الاحتياطية وإذاعة صلاة الجمعة دون التلاوة القرآنية التي تسبقها بدقائق وذلك من مسجد التلفزيون بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو.