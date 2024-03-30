تراند اليوم : "برقع الحيا مش موجود عندك".. شاهد: مذيعة مصرية تهاجم الفنانة أيتن عامر بسبب دورها في مسلسل

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو انفعال الإعلامية المصرية بسمة وهبة على الفنانة المصرية أيتن عامر بسبب دورها في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".

وقالت بسمة ل "أيتن" خلال استضافتها في برنامج العرافة: " أية يا أيتن دا.. الجرأة.. التعدد، دا أنت برقع الحيا مش موجود عندك".

وردت أيتن:"في أية يا بسمة مالك، أية القلبة دي، أية ياستي مالك، بعمل دور شخصية مادية وحشة أية المشكلة، عاوزين كلنا نبقي ملايكة".

ووجهت بسمة سؤالا ل "أيتن" قائلة:" لية دائما أدوارك الزوجة الثانية، أنت معقدة؟، توافقي تكوني زوجة ثانية؟ "، وأجابت أيتن :" أنا مش معقدة، وممكن أكون زوجة ثانية إذا في راجل محترم يقدر يقول لزوجته أنا هتزوج عليكي واحدة ثانية، ولو وافق أنا هوافق أكون زوجة ثانية.. بس هو في راجل يقدر يعمل كدا".