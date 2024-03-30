شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يحدد أول أيام عيد الفطر المبارك .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، أن يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك ، وفقًا للحسابات الفلكية .

وجاء ذلك حين ساله أحد جماهيره عن موعد عيد الفطر ، كما كشف موعد انتهاء المطر والبرد في المملكة .

وقال الزعاق خلال مقطع فيديو متداول : ” المطر يا علينا أو حولينا ، مطر الصيف مبشر بخير ، والبرد باقِ حتى منتصف شهر شوال لعام 1445ه‍ ، وبعدها يبدأ فصل الصيف الفعلي” .