شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف نشاط تطبيقين لنقل الركاب و4 تطبيقات لتوصيل الطلبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للنقل إيقاف نشاط تطبيقَيْن لنقل الركاب، وأربعة تطبيقات لتوصيل الطلبات؛ لعدم التزامها بالأنظمة واللوائح اللازمة، وذلك بهدف ضمان تجربة المستهلك بالشكل المثالي والآمن.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي نتيجة لممارسة هذه التطبيقات النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدة أنها ستواصل جهودها الرقابية للتأكد من التزام جميع التطبيقات بالأنظمة اللازمة؛ بهدف توفير بيئة نقل آمنة وفعّالة، تضمن حقوق المستهلك في السعودية. مشيرة إلى أهمية التعامل مع التطبيقات المرخصة؛ لضمان الحصول على خدمة موثوقة وآمنة.

وحثت الهيئة المستهلكين على المبادرة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص تطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات، مؤكدة أنه يمكن الإبلاغ عبر الرقم الموحد 19929، أو عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة X @tga_care، مؤكدة التزامها بتعزيز جودة الخدمات المقدَّمة، وحماية حقوق المستهلكين.