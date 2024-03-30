شكرا لقرائتكم خبر عن للمعتمرين في رمضان.. 3 طرق لشراء تذاكر حافلات مكة والان نبدء بالتفاصيل

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تسهل الحافلات المنتشرة، في العاصمة المقدسة نقل المعتمرين من وإلى الحرم المكي، لتوفر نقلًا آمنًا وميسرًا لضيوف الرحمن، فكيف يمكن حجز التذاكر.

يمكن شراء تذكرة بسعر رمزي عبر إحدى الطرق التالية :

الطريقة الأولى | التطبيق أو الموقع الإلكتروني :

تذاكر متاحة في أي وقت وفي أي مكان يتوفر فيه إنترنت .



خطوات الشراء: الدمام - شريف احمد - تخصص الهيئة العامة للنقل، 3 آلاف حافلة في المناطق الحيوية بمكة المكرمة عبر 12 موقفًاتسهل الحافلات المنتشرة، في العاصمة المقدسة نقل المعتمرين من وإلى الحرم المكي، لتوفر نقلًا آمنًا وميسرًا لضيوف الرحمن، فكيف يمكن حجز التذاكر.يمكن شراء تذكرة بسعر رمزي عبر إحدى الطرق التاليةالطريقة الأولى | التطبيق أو الموقع الإلكترونيتذاكر متاحة في أي وقت وفي أي مكان يتوفر فيه إنترنتخطوات الشراء:

أنشئ حسابك

أضف بطاقتك

اشحن حسابك

حدد وجهتك

اختر نوع التذكرة

اشتر التذكرة



الطريقة الثانية | آلات بيع التذاكر:

حدد وجهتك

اختر نوع التذكرة

أدخل ثمن التذكرة أو بطاقتك

اشتر التذكرة



الطريقة الثالثة | نقاط بيع التذاكر:

توجه إلى وكيل البيع

حدد الوجهة

ادفع ثمن التذكرة

طريقة الدفع .



خدمات "حافلات مكة"

ودعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جميع المواطنين والزوار والمعتمرين والمقيمين للاستفادة من خدمات "حافلات مكة" خلال شهر رمضان المبارك، واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية لضمان سلامتهم وراحتهم.

ومن جهة أخرى أطلق المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية اليوم، النسخة التجريبية من منصة "الدليل الإرشادي لخطط النقل الشاملة"، بهدف توحيد وتكامل جهود منظومة النقل في مكة المكرمة، وتمكين مختلف المستخدمين من الاطلاع على خطط التنقل واتخاذ القرارات المناسبة حسب احتياجاتهم، سواء كانوا من الجهات المعنية أو المعتمرين أو الحجاج.

تقدم المنصة عرضًا شاملًا وسهل الاستخدام لبيانات منظومة النقل في مكة المكرمة، تشمل: البنية التحتية مثل الطرق والجسور والمواقف، والمسارات المختلفة وأطوالها للمشاة والمركبات والحافلات، وعرض حركة النقل للوسائل المختلفة مثل السيارات والحافلات.